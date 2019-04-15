Матч «Калуга» - «Торпедо»: 32 фаната попали в полицию

В субботу, 13 апреля, в Калуге на стадионе «Анненки» завершился матч 19 тура первенства России по футболу во втором дивизионе. Футболисты «Калуги» встречались с московским «Торпедо» и уступили со счётом 2:3.

В социальных сетях выложены ролики, как разъярённые фанаты жгут стулья на стадионе, зажигают фаеры. Самых ярых из них сотрудникам МЧС пришлось успокаивать водой.

Фото выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте»:

В понедельник, 15 апреля, главе региона доложили, что этот футбольный матч прошёл без особых эксцессов.

- Ради того, чтобы 3000 человек получили удовольствие или огорчение, 3000 человек стояли на ушах! – возмущался губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. – И за государственные деньги в выходной день – двойная оплата - обеспечивали покой и безопасность тех, кто хотел получить это удовольствие. Так нельзя, когда-то этому должен прийти конец. Что за увеселения такие? Это уже не спорт – безобразие.

Как нам рассказали в пресс-службе УМВД России по Калужской области, в полицию были доставлены 32 фаната, из них 13 - прямо со стадиона. Составлено 24 административных протокола, два – за использование пиротехники на стадионе.