«Калугу» оштрафовали на 600 тысяч

Футбольный клуб «Калуга» оштрафовали за два нарушения регламента. Это стало известно в четверг, 31 января, во время заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза в Москве.
«Калуга» должна будет заплатить 300 тысяч за неучастие команды в первенстве России по футболу среди футболистов не старше 2004 года рождения (U-15). На такую же сумму клуб оштрафовали за неучастие этой же команды в Кубке РФС среди юношеских команд профессиональных футбольных клубов ФНЛ и ПФЛ.
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