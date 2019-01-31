«Калугу» оштрафовали на 600 тысяч

Футбольный клуб «Калуга» оштрафовали за два нарушения регламента. Это стало известно в четверг, 31 января, во время заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза в Москве.

«Калуга» должна будет заплатить 300 тысяч за неучастие команды в первенстве России по футболу среди футболистов не старше 2004 года рождения (U-15). На такую же сумму клуб оштрафовали за неучастие этой же команды в Кубке РФС среди юношеских команд профессиональных футбольных клубов ФНЛ и ПФЛ.