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«Калугу» оштрафовали на 600 тысяч

31.01.2019 17:26 1 659 Дмитрий Ивьев, Фото: ФК «Калуга».
«Калугу» оштрафовали на 600 тысяч

Футбольный клуб «Калуга» оштрафовали за два нарушения регламента. Это стало известно в четверг, 31 января, во время заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза в Москве.

«Калуга» должна будет заплатить 300 тысяч за неучастие команды в первенстве России по футболу среди футболистов не старше 2004 года рождения (U-15). На такую же сумму клуб оштрафовали за неучастие этой же команды в Кубке РФС среди юношеских команд профессиональных футбольных клубов ФНЛ и ПФЛ.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ФК «Калуга».
Тэги: спорт футбол фк калуга
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