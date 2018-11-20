Новый газон застелили на стадионе в Анненках

На футбольном стадионе в Анненках застелили новый искусственный газон. Подрядчик на днях завершил работы. Фото 20 ноября опубликовала пресс-служба футбольного клуба «Калуга».

Напомним, поле собирались обновить ещё летом. В июле калужская команда начала проводить игры на площадке «Спутник» на Тульском шоссе.

Однако в итоге работы затянулись.

Ближайший официальный домашний матч «Калуга» сыграет 6 апреля. После летне-осенней части первенства в зоне «Центр» второго дивизиона команда занимает 10 место.

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