Наши Маши стали самой перспективной парой России в пляжном волейболе

15.11.2018 21:30 283

Мария Воронина и Мария Бочарова — самая перспективная пара России в пляжном волейболе.

Обе Марии получили великолепное спортивное образование в Обнинске. Выиграли практически всё на юниорском и молодёжном уровне. А теперь, после победы на юношеской Олимпиа­де в Аргентине, уверенно идут к взрослым турнирам и уже входят в число лучших. Наши Маши, как их называют российские болельщики, дали интервью после окончания сезона.

— Маши, как вы оказались в волейболе? Почему выбрали именно этот вид спорта?

Мария Воронина: Во втором классе к нам пришла тренер Елена Мосалёва и пригласила ребят в волейбольную секцию. Я как-то сразу откликнулась и упросила маму меня туда отвести. Мне было 8 лет, с этого всё началось.

Мария Бочарова: На волейбол тоже отвела мама.

— Как получилось, что вы попали в пляжный волейбол? Кто вам предложил сделать этот выбор?

— Меня заметил Дмит­рий Федотов и пригласил попробовать себя на песке (в один голос).

— Волейбольный клуб «Обнинск» — одна из главных точек развития пляжного волейбола в стране. Теперь в первом наукограде есть и крытый манеж. Создана хорошая база для побед таких талантливых спортсменов, как вы?

М.В.: Конечно, есть отличные условия, но не только для нас, а для всех ребят, занимающихся волейболом.

М.Б.: У нас замечательные наставники, руководство. Всё готово для новых чемпионов.

— Кто приложил руку к вашему воспитанию и становлению?

М.В.: Для меня это, конечно, два тренера. Мой первый наставник — Елена Викторовна. Лет 6 она тренировала наш спортивный класс. А дальше появился Дмитрий Евгеньевич Федотов. С этого года на взрослых сборах и соревнованиях нас тренирует Георгий Ряжнов.

— Дмитрий Федотов сейчас постоянно рядом с вами. Что можете рассказать о нём?

М.В.: Дмитрий Евгеньевич нам давно уже как родной: тренирует, воспитывает, контролирует, наказывает и всё-всё-всё. Например, недавно мы прилетели одни из Мексики ночью, так он перезвонил и проконтролировал, дома ли мы. Можно сказать, что мы на связи с тренером 24 часа в сутки. Спасибо ему за всё.

М.Б.: Дмитрий Федотов — хороший и опытный тренер. Он мне нравится как человек. Добрый, но может быть строгим. Общительный и очень интересный

— Какие эмоции испытали, когда узнали, что будете играть вместе?

М.В.: Поначалу мне Маша не понравилась, она была совсем маленькой (по возрасту), а я-то уже взрослая. Потом притёрлись, стали побеждать, и взаимопонимание наладилось.

— Что было сложным при выстраивании личных взаимоотношений? Всё-таки все люди разные.

М.Б.: Больших сложностей не припомню. Когда поругаемся, разбегаемся на какое-то время, потом отходим.

— Маша Бочарова, ты младше, но намного выше своей напарницы. Никак над ней не подшучивала?

М.Б.: Конечно. До сих пор иногда шучу (смеётся).

— Апогеем этого сезона стала юношеская Олимпиада в Аргентине. Не было проблем с акклиматизацией? Это ведь другой конец мира?

М.В.: Мы приехали заранее, почти хватило времени на акклиматизацию. Хотя в первых играх сложности испытывали. Хорошо, что расписание было растянуто, и мы втянулись.

— На стадии 1/8 финала вы заставили понервничать. Уступили в первом сете и выиграли матч в трёх партиях. Чем оказались так неудобны волейболистки из Нидерландов?

М.Б.: С голландками встречались на кортах уже несколько раз, так что хорошо друг друга изучили.

Простых игр у нас никогда не было. Сильная пара, цепкая. К тому же первый этап плей-офф всегда волнительный.

— Финал с итальянками получился также сложным. 21:19, 21:19. За счёт чего дожимали соперниц в концовках партий?

М.В.: В первом сете смогли переломить игру и вытащить концовку, сыграли чище и точнее. А во второй партии забить последний мяч я никак не могла — нервы, неточные передачи. Мы поменялись с Машей в расстановке, она смогла хорошо принять и забила победный мяч.

— По всей стране жители не спали, смотрели трансляции из Буэнос-Айреса. Даже в Аргентине за вас переживали болельщики из Обнинска. Чувствовали поддержку отовсюду?

М.Б.: Конечно, и это было очень приятно.

М.В.: Спасибо всем, кто за нас болел. К нашему удивлению, в Аргентине на трибунах нас поддерживали россияне из нашего посольства.

— По прилёте из Мексики вас поздравил мэр Обнинска Владислав Шапша. Приятно такое внимание города, который вас воспитал?

М.Б.: Конечно приятно, хотя и смущает пока такое внимание.

— Вы объездили уже весь мир, выиграли такое количество медалей, о каком большинству спортсменов приходится только мечтать. Но при этом у вас строгий режим, минимум свободного времени. Изначально готовы были к таким жертвам? И как сейчас к этому относитесь?

М.В.: Я и не считаю наш образ жизни такой уж большой жертвой. Когда выпадают выходные, не знаю куда себя деть. Надо идти в зал и тренироваться. Впереди — Олимпийские игры в Токио.



Маша Воронина влюблена в спорт с пелёнок.

Маша Бочарова обожает природу.

И вновь — «золото!».

Автор: Николай ЕГОРОВ.

Эта статья была опубликована в №46 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.