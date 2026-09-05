Волейболисты из Обнинска борются за медали в Самаре

В Самаре проходят матчи плей-офф Спартакиады народов России по пляжному волейболу. В пятницу состоялись игры 1/8 финала — из всех участников от Калужской области дальше прошла только одна пара.

Спортсмены волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Дмитрий Ермаков обыграли соперников из новоуренгойского «Факела» — Александра Крамаренко и Мирослава Туровского — со счётом 2:0 (21:19, 21:15).

Теперь в субботу обнинские волейболисты сразятся за выход в полуфинал с парой из «Динамо-ЛО» — Алексеем Гусевым и Никитой Ляминым.