В Калуге прошёл 5-й турнир по бадминтону памяти тренера Наиля Гафиуллина

29 августа в Калуге стартовал 5-й турнир по бадминтону памяти тренера Наиля Гафиуллина. Наиль Нареддинович Гафиуллин многое сделал для популяризации этого вида спорта в нашем регионе. Турнир проводится с 2021 года и имеет статус любительского, однако на него съезжаются спортсмены из разных регионов страны. В этом году за призы приехали бороться 107 спортсменов, участники разделены на четыре группы в зависимости от уровня подготовки. Организаторы соревнований – Национальная Федерация бадминтона России, министерство спорта Калужской области и Федерация бадминтона Калужской области.

«Очень важно помнить тех, кто внёс вклад в становление и развитие всех видов спорта. Старт турнира совпал с прекрасной датой – 655-летием нашего любимого города. Калуга динамично развивается, в том числе и в спортивной сфере. Приятно видеть сегодня в зале активных и жизнерадостных людей, увлекающихся бадминтоном – замечательным и доступным для всех видом спорта. Поздравляю с юбилеем Калуги, желаю всем гостям нашего города приятно и с пользой провести здесь время, а всем участникам состязаний – новых достижений и побед!», – обратился к спортсменам председатель Думы Калуги, председатель Федерации бадминтона Калужской области Юрий Моисеев.