Калужские хоккеисты уверенно переиграли «Рязань-ВДВ» в предсезонном матче

Хоккейный клуб «Калуга» провёл товарищеский матч на домашней арене.

Фото: Минспорта Калужской области.

Соперником стала команда «Рязань-ВДВ». Встреча прошла в рамках подготовки к сезону 2026/2027 ВХЛ, где калужане будут дебютантами. Об этом сообщили в региональном Минспорта 29 августа.

Игра завершилась уверенной победой хозяев. Калужане забросили четыре шайбы, пропустив только одну. Голами отметились Владислав Юсупов, Никита Алмазов, Николай Смирнов и Захар Полищук.

Рязанцы сумели ответить лишь раз, но отыграться не смогли. Калужская команда выглядела слаженно и агрессивно в атаке.

Уже завтра хоккеисты ХК «Калуга» снова выйдут на лёд «Центрального». Вторым предсезонным соперником станет МХК «Академия Михайлова» из Тульской области.