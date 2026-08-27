В Обнинске уложили асфальт на стадионе бегового центра
Подрядчик завершает внутренние работы и устанавливает уличное освещение, рассказали в четверг, 27 августа, в городской администрации.
В конце недели начнется укладка резинового покрытия.
- Совсем скоро площадка будет открыта для всех жителей. Здесь можно будет заниматься самостоятельно. И с тренером, - подчеркнули в администрации.
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