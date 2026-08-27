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Спорт

В Обнинске уложили асфальт на стадионе бегового центра

Дмитрий Ивьев
27.08, 10:29
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Подрядчик завершает внутренние работы и устанавливает уличное освещение, рассказали в четверг, 27 августа, в городской администрации.

В конце недели начнется укладка резинового покрытия.

- Совсем скоро площадка будет открыта для всех жителей. Здесь можно будет заниматься самостоятельно. И с тренером, - подчеркнули в администрации.

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