Владислав Шапша поддержал обновленную команду ХК «Калуга»

Губернатор Калужской области 25 августа вместе с жителями региона пришел поболеть за региональную хоккейную команду на первой товарищеской встрече.

ХК «Калуга» готовится к дебюту - в этом сезоне она будет играть во Всероссийской хоккейной лиге. Свой стартовый официальный матч в ВХЛ калужане сыграют 8 сентября на выезде, а 19 сентября пройдет первая домашняя встреча.

Накануне же обновленная команда провела первый товарищеский матч на домашнем льду — с командой «Рязань-ВДВ». Наши спортсмены победили со счетом 4:1.