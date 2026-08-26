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Спорт

Владислав Шапша поддержал обновленную команду ХК «Калуга»

Дмитрий Ивьев
26.08, 09:39
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Губернатор Калужской области 25 августа вместе с жителями региона пришел поболеть за региональную хоккейную команду на первой товарищеской встрече.

 ХК «Калуга» готовится к дебюту - в этом сезоне она будет играть во Всероссийской хоккейной лиге. Свой стартовый официальный матч в ВХЛ калужане сыграют 8 сентября на выезде, а 19 сентября пройдет первая домашняя встреча.

Накануне же обновленная команда провела первый товарищеский матч на домашнем льду — с командой «Рязань-ВДВ». Наши спортсмены победили со счетом 4:1.

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