Представлена новая хоккейная команда «Калуга»

В Гостиных рядах накануне вечером состоялась презентация хоккейной команды «Калуга». Как напомнил министр спорта региона Олег Сердюков, в сезоне 2026/2027 клуб впервые выступит во Всероссийской хоккейной лиге.

На мероприятии болельщикам представили игроков и тренеров, продемонстрировали новую форму и маскота команды. Уже 25 августа команда проведёт свой первый матч: во Дворце спорта «Центральный» состоится товарищеская игра с командой «Рязань‑ВДВ».

Олег Сердюков также отметил, что теперь хоккейных матчей в регионе станет вдвое больше. Помимо «Калуги», которая играет в ВХЛ без возрастного лимита, в Российской хоккейной лиге будет выступать молодёжная команда «Калужские ракеты».