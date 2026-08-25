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Спорт

Представлена новая хоккейная команда «Калуга»

Дмитрий Ивьев
25.08, 16:28
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В Гостиных рядах накануне вечером состоялась презентация хоккейной команды «Калуга». Как напомнил министр спорта региона Олег Сердюков, в сезоне 2026/2027 клуб впервые выступит во Всероссийской хоккейной лиге.

На мероприятии болельщикам представили игроков и тренеров, продемонстрировали новую форму и маскота команды. Уже 25 августа команда проведёт свой первый матч: во Дворце спорта «Центральный» состоится товарищеская игра с командой «Рязань‑ВДВ».

Олег Сердюков также отметил, что теперь хоккейных матчей в регионе станет вдвое больше. Помимо «Калуги», которая играет в ВХЛ без возрастного лимита, в Российской хоккейной лиге будет выступать молодёжная команда «Калужские ракеты».

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