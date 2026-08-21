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Спорт

Две медали завоевали калужские дзюдоистки на всероссийском турнире

Дмитрий Ивьев
21.08, 14:47
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Воспитанницы спортшколы «Юность» представили региона на Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти заслуженного тренера СССР В.М. Андреева, прошедших в столице.

Калужанка Анастасия Недзвецкая завоевала второе место, выступая в весовой категории 78+ кг.

Ее коллега по команде Мария Бирюкова завоевала бронзовую награду в весовой группе 63 кг, сообщили в Минспорта.

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