Калужский пловец Григорий Вековищев стал бронзовым призёром чемпионата Европы

Калужские спортсмены вновь подтверждают свой высокий класс на международной арене.

В составе сборной России Григорий Вековищев принял участие в смешанной эстафете 4×200 метров вольным стилем и помог команде завоевать третье место.

Поздравляем атлета и его наставника с достойным результатом! Отметим, что сегодня, в заключительный день турнира, нашему пловцу предстоит ещё один серьёзный старт — дистанция 400 метров вольным стилем, где также будут разыграны награды.