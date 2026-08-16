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Спорт

Калужский пловец Григорий Вековищев стал бронзовым призёром чемпионата Европы

Михаил Тырин
16.08, 13:19
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Калужские спортсмены вновь подтверждают свой высокий класс на международной арене.

В составе сборной России Григорий Вековищев принял участие в смешанной эстафете 4×200 метров вольным стилем и помог команде завоевать третье место.

Поздравляем атлета и его наставника с достойным результатом! Отметим, что сегодня, в заключительный день турнира, нашему пловцу предстоит ещё один серьёзный старт — дистанция 400 метров вольным стилем, где также будут разыграны награды.

 

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