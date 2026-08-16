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Спорт

Калужские полицейские достойно проявили себя на всероссийских спортивных играх в Ижевске

Михаил Тырин
16.08, 10:34
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Сотрудники регионального управления МВД показали отличные результаты на состязаниях, организованных Министерством внутренних дел и спортивным обществом «Динамо».

В индивидуальном зачёте одна из участниц сборной завоевала золотую награду.

Кроме того, в легкоатлетическом кроссе, который проходил под эгидой «Динамо», калужские спортсмены в составе объединённой динамовской команды сумели подняться на третью ступень пьедестала по итогам лично-командного первенства.

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