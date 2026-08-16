Калужские полицейские достойно проявили себя на всероссийских спортивных играх в Ижевске

Сотрудники регионального управления МВД показали отличные результаты на состязаниях, организованных Министерством внутренних дел и спортивным обществом «Динамо».

В индивидуальном зачёте одна из участниц сборной завоевала золотую награду.

Кроме того, в легкоатлетическом кроссе, который проходил под эгидой «Динамо», калужские спортсмены в составе объединённой динамовской команды сумели подняться на третью ступень пьедестала по итогам лично-командного первенства.