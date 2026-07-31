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Спорт

В Медыни площадку для сдачи норм ГТО загородили кучами грунта

Евгения Родионова
31.07, 12:37
1 461
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Об этом в пятницу, 31 июля, рассказала местная жительница в комментариях в социальной сети.

По её словам, проход на площадку загораживают огромные кучи грунта, который сместили для укладки бетонной плиты площадки.

— Вот так выглядит площадка для сдачи норм ГТО в Медыни, она «новая» и только что возведена, - пишет горожанка. - Чтобы пройти на площадку, нужно перепрыгнуть кучи земли и травы. С передней стороны залита отмостка, но перед ней - грязь и песок. Также отсутствует приличное количество резиновых матов по двум сторонам площадки и валяется мусор. Прошу устранить недостатки и сделать нормальное благоустройство вокруг площадки.

— После усадки и полного высыхания грунт разровняем, - прокомментировали ситуацию в администрации Медынского района.

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