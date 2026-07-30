Калужские каратисты взяли три медали на международном турнире в Сириусе

На федеральной территории «Сириус» прошли международные соревнования по каратэ WKF «Russia Open 2026».

Фото: Минспорта Калужской области.

Турнир собрал около 800 участников из 16 стран и 37 регионов России. Об итогах выступления калужан 30 июля сообщили в региональном Минспорта.

Соревнования проводились в нескольких возрастных категориях – от юношей 14–15 лет до взрослых спортсменов. Медали разыгрывали в двух дисциплинах: кумитэ (поединки) и ката (технический комплекс).

Калужскую область представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Вымпел». Ребята показали достойные результаты и привезли домой три награды.

Серебро завоевал Никита Колганов в категории юниоров 18–20 лет (вес до 84+ кг). Бронзовыми призёрами стали Александр Сагалаков среди мужчин (до 84 кг) и Ирина Чуркина среди юниорок 16–17 лет (до 59 кг). Тренирует спортсменов Наталья Конопельчева.