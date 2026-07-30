Калужские каратисты взяли три медали на международном турнире в Сириусе
Турнир собрал около 800 участников из 16 стран и 37 регионов России. Об итогах выступления калужан 30 июля сообщили в региональном Минспорта.
Соревнования проводились в нескольких возрастных категориях – от юношей 14–15 лет до взрослых спортсменов. Медали разыгрывали в двух дисциплинах: кумитэ (поединки) и ката (технический комплекс).
Калужскую область представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Вымпел». Ребята показали достойные результаты и привезли домой три награды.
Серебро завоевал Никита Колганов в категории юниоров 18–20 лет (вес до 84+ кг). Бронзовыми призёрами стали Александр Сагалаков среди мужчин (до 84 кг) и Ирина Чуркина среди юниорок 16–17 лет (до 59 кг). Тренирует спортсменов Наталья Конопельчева.
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