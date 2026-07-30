Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские каратисты взяли три медали на международном турнире в Сириусе
Спорт

Калужские каратисты взяли три медали на международном турнире в Сириусе

На федеральной территории «Сириус» прошли международные соревнования по каратэ WKF «Russia Open 2026».
Ольга Володина
30.07, 11:25
0 357
Фото: Минспорта Калужской области.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Турнир собрал около 800 участников из 16 стран и 37 регионов России. Об итогах выступления калужан 30 июля сообщили в региональном Минспорта.

Соревнования проводились в нескольких возрастных категориях – от юношей 14–15 лет до взрослых спортсменов. Медали разыгрывали в двух дисциплинах: кумитэ (поединки) и ката (технический комплекс).

Калужскую область представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Вымпел». Ребята показали достойные результаты и привезли домой три награды.

Серебро завоевал Никита Колганов в категории юниоров 18–20 лет (вес до 84+ кг). Бронзовыми призёрами стали Александр Сагалаков среди мужчин (до 84 кг) и Ирина Чуркина среди юниорок 16–17 лет (до 59 кг). Тренирует спортсменов Наталья Конопельчева.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
спорт каратэ
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpnaUpaUmZTWkFaSWVXMmNodmxSeEE9PSIsInZhbHVlIjoiQWZtMlpXbDhJSkxPU1NnY3puWjgzdm9PdUFiVStld1M5RG1MeFdFWkQ0d01sZ1pFWUJwTGVmK2hjZ0JmcVpFVVQ3cHV3UnNMdUppV2YzYytLR1NyL25qaUYybGJSSFBXdklYbXJXOG9YTlNVUFBuRkFxMkhiTllwaE1GZ2Y1LzVpYndRSGVlTlppU0ZSeWF6Y1hBNUVHK3FQYU9LUUNsZDA3WDRmWUc4U3lXOVZ2V2hVYlpqOFA0bGRSL0lxT05KcGo2ZlZ2MjRCNllCRHhZNDdiSVBuVDZ5WDNXdjhuWEJ1OHd1OFc5QmhLdmNMUEFDd2xQM0pLcDVCM1FGMWVOakgzMXBvNE5zRGFLK2VSbEQ2L3dwS05EU2VHUTN6QW80TmZLY3RVeUwvRGVKd21pd09MTVROdytKMDNkRGROYTJmZ2dveEFlMkVXMXlKd08xQ1BtbmpUd3JrV0VjTGxTeDFZR0JQQmg3dTZoUWhYTGN1QmdwY0o0V216amViaDk5VHZTTFZhOGErVmRSZjdhZ0ZhM0VVK0xwWkc2a3lJL3dtOWdwVkV3VmhiSjhVWXVzTWM5djFVUVFDTE9tamFCQiIsIm1hYyI6IjRhM2UyNjVmNGM0MmIyYWVhZjY4YmU3ODc3OTMzNTc1Y2EyNDExNTIxMzBhMWMzM2I1ZDllYzVlOTc1NjBiZDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBJNXc5WDljd2M5NXdWem1YdDhpSEE9PSIsInZhbHVlIjoiMmhxSWlDVmRKVnBwM0FMRXlNQVRlcUJZUWUvTm84anNCWHRaZzI1NFdJci9IVTVTejhHT2dPbTgwOUQ1Qjd6VWZPNU9RUnppcUZTVjBYOFlNaG82bkdPWlh4WVF6R2FNOUhjM0FoeUZrazg4SFljbkk4TTdzZGR3cWFuaDNGT3FaZWdNMkswRm9zdEI3bk8wdkRvMDVCeFJObWdlQkRwU2xIaXB0ZXBrekRsbWpkeHhkYThZZENQam1oOFNaNVJYZjI4R1hmaTNMUjc0a0IyNkpUa2JaaXZxbnhtT1FXSTF4NUp3NUlvOU9HK09NY0loK1Z2R0RxT0lpVmN3NElCNWFpdzNJVXVQZ2JiOW4xNzJ4aWVnM1hLMnE0RkhaL1MwVU9ENGY3UmVHSm9yUVhjUElrdXVJd2dWTnVYaUxaWWJJNXJKd1lSaWErbzFhVmo4ZXBoTVpRTGw4RXpFOGZmSVZZM2p6K0dzdGpZelNSK3pZY3JESy9kd3U1SU54U3V4bmFjZDJXdTV1L21Hb2NOVXpqMW5lWmc5VndNZ1RFYmE0VSswWWZxT0pUaktwUzFsU2pBNmhqSXkydUlXWTRMM2ZNbXE1clFKNjRyaSs2MGRlWnhDR3IzckZJNno0WGh5Ukd1Y2w0cTBwbjd3Y09NK3IrV1QyVndaN3UxQXVPeEhyQ0JFWmlvUE9pSUlxZ2NtYWpWZjJXdWZkUzY3Y043cXMxUzdubjd0WUVSMkNCMCtJWEVibWxsQUc0MkxKclg3NnRKbjV1YzRzM0ZsbGFUS2J5TlArRHI0U3ZUcERNSzB3aFhhS29UUlNFaUZ4QzA5VjJFWXh2TUJpVUhHRzNkbiIsIm1hYyI6IjM3Y2NlMzM5N2QyZmJkNjVhMWE2NWJlYjEzY2FlNjM1NDUyNzUyMmU2ZGVkZjg0MjcwYjc2ZTNlZDAwMWMyMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+