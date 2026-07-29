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Спорт

Сборная Калужской области победила в гребле и пятиборье на Яченском водохранилище

С 21 по 27 июля на Яченском водохранилище в Калуге прошли чемпионат и первенство России по морскому многоборью.
Ольга Володина
29.07, 12:19
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Фото: Минспорта Калужской области.
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Соревнования проводились в двух дисциплинах – «Ял-6 гребля» и «гребно-парусное пятиборье». Участие приняли команды из 10 регионов страны. Калужскую область представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва имени В. Иванова. Об итогах 29 июля рассказали в региональном Минспорта.

В дисциплине «Ял-6 гребля» калужские спортсмены оформили «золотой» дубль. На чемпионате победу одержали Евгений Горячковский, Александр Туфанюк, Антон Старостин, Савва Хорошаев, Денис Иванов, Василий Кандалов и Владимир Скворцов. В первенстве среди юниоров первыми финишировали Борис Тетюев, Иван Тарасов, Илья Лобанов, Елисей Куртеняк, Макар Раскостов, Лев Поляков и Иван Юганов.

Не менее успешно наши спортсмены выступили в «гребно-парусном пятиборье». В чемпионате страны золото завоевали Иван Тарасов, Борис Тетюев, Василий Кандалов, Владимир Скворцов, Денис Стоянов, Александр Хозиков и Макар Раскостов. В первенстве лучшими стали Иван Тарасов, Борис Тетюев, Елисей Куртеняк, Фёдор Божко, Иван Юганов, Всеволод Лысенков и Макар Раскостов.

Результаты соревнований подтвердили высокий уровень подготовки воспитанников школы имени В. Иванова.

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