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Спорт

Яченское водохранилище примет всероссийские соревнования по гребному спорту

На Яченском водохранилище 30 июля в Калуге состоятся традиционные всероссийские соревнования по гребному спорту – Кубок трёхкратного олимпийского чемпиона В.Н. Иванова.
Ольга Володина
28.07, 15:45
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Фото: Минспорта Калужской области.
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В этом году турнир пройдёт уже в четвёртый раз.

На старт выйдут около 100 спортсменов-одиночников из семи регионов страны. Им предстоит преодолеть супер-спринтерскую дистанцию в 200 метров. Именно эту специфику в своё время предложил Вячеслав Иванов – легендарный гребец, трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы.

- Вячеслав Николаевич ушел из жизни в 2024 году, в возрасте 86 лет. Для Калуги легенда советского спорта был добрым и надежным другом. Его именем названа спортшкола олимпийского резерва по гребному спорту, воспитанники которой прославляют Калужскую область на всероссийском и международном уровнях, – отмечают в региональном Минспорта.

Церемония открытия начнётся в 13:30. В 14:00 стартуют заезды среди юношей и девушек до 19 лет, юниоров и юниорок до 23 лет, а также мужчин и женщин. Награждение победителей и призёров запланировано на 19:00.

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