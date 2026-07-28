Яченское водохранилище примет всероссийские соревнования по гребному спорту

На Яченском водохранилище 30 июля в Калуге состоятся традиционные всероссийские соревнования по гребному спорту – Кубок трёхкратного олимпийского чемпиона В.Н. Иванова.

Фото: Минспорта Калужской области.

В этом году турнир пройдёт уже в четвёртый раз.

На старт выйдут около 100 спортсменов-одиночников из семи регионов страны. Им предстоит преодолеть супер-спринтерскую дистанцию в 200 метров. Именно эту специфику в своё время предложил Вячеслав Иванов – легендарный гребец, трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы.

- Вячеслав Николаевич ушел из жизни в 2024 году, в возрасте 86 лет. Для Калуги легенда советского спорта был добрым и надежным другом. Его именем названа спортшкола олимпийского резерва по гребному спорту, воспитанники которой прославляют Калужскую область на всероссийском и международном уровнях, – отмечают в региональном Минспорта.

Церемония открытия начнётся в 13:30. В 14:00 стартуют заезды среди юношей и девушек до 19 лет, юниоров и юниорок до 23 лет, а также мужчин и женщин. Награждение победителей и призёров запланировано на 19:00.