Калужские пловцы завоевали шесть медалей на первенстве России

В Калуге завершилось первенство России по плаванию среди юниоров.

Фото: Минспорта Калужской области.

Соревнования проходили с 21 по 25 июля во Дворце спорта «Центральный». Итоги турнира подвели в региональном Минспорта 27 июля.

Сборная Калужской области показала уверенный результат. В общекомандном зачёте регион занял шестое место, а в копилке команды оказалось шесть медалей разного достоинства.

Две золотые награды завоевали Григорий Вековищев на дистанции 400 метров вольным стилем (3:48.83) и Полина Иванушкина на 50-метровке кролем (25.81). Серебро принесли Полина Иванушкина на 100-метровке (56.58), Екатерина Сибирко на 200-метровке комплексом (2:15.94), а также смешанная эстафета 4×100 метров комплексом в составе Максима Курбанова, Кирилла Веремчука, Екатерины Сибирко и Полины Иванушкиной (3:56.37). Бронзовую медаль выиграл Артём Григорьев на дистанции 400 метров вольным стилем (3:54.51).

Лучший результат по очкам World Aquatics показал Григорий Вековищев – 888 баллов.