Калужский всадник выиграл чемпионат России по троеборью

Во Владикавказе завершился чемпионат страны по конному троеборью.

Фото: Минспорта Калужской области.

Участие в соревнованиях приняли 40 наездников из восьми регионов России. Итоги турнира в региональном Минспорта подвели 24 июля.

Победителем чемпионата стал Альберт Халиков – воспитанник калужской спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту. Спортсмен показал высокий уровень подготовки и отработал в паре с лошадью без ошибок.

Параллельно в Московской области, в деревне Горки Сухаревские, прошли всероссийские соревнования по конному спорту. Там калужские спортсмены завоевали награды.

Вера Халикова заняла первое и третье места в выездке в группе А. Екатерина Орлова стала третьей в той же дисциплине и группе. Елизавета Вавилова в категории юниоров взяла золото и серебро.