В Калуге наградили лидеров отборочных соревнований Следственного комитета России

Спортсменов чествовали в субботу, 11 июля губернатор Владислав Шапша и руководитель управления общественно-политической работы СК РФ, Герой России Сергей Петров

Турнир, посвященный 15-летию СК, прошел во дворце спорта "Центральный", и это не случайно. Свой роль сыграли прочные спортивные традиции Калужской земли.

Поэтому именно здесь команды Центрального федерального округа боролись за право быть лучшими.

- Главная цель состязания — сплотить коллектив, привлечь к активному образу жизни. Крепкое здоровье, командный дух, решительность и собранность — те качества, которые формирует спорт, - отметил губернатор.