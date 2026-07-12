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Спорт

В Калуге наградили лидеров отборочных соревнований Следственного комитета России

Спортсменов чествовали в субботу, 11 июля губернатор Владислав Шапша и руководитель управления общественно-политической работы СК РФ, Герой России Сергей Петров
Михаил Тырин
12.07, 11:58
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Турнир, посвященный 15-летию СК, прошел во дворце спорта "Центральный", и это не случайно. Свой роль сыграли прочные спортивные традиции Калужской земли.

Поэтому именно здесь команды Центрального федерального округа боролись за право быть лучшими.

- Главная цель состязания — сплотить коллектив, привлечь к активному образу жизни. Крепкое здоровье, командный дух, решительность и собранность — те качества, которые формирует спорт, - отметил губернатор.

 

 

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