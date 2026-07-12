Калужский пловец завоевал две золотые медали на юниорском чемпионате Европы

В субботу, 11 июля спортсмен из Обнинска Григорий Вековищев одержал сразу две победы на соревнованиях в Мюнхене

Первый блестящий результат он показал, преодолев 800-метровую дистанцию за 7 минут 52,31 секунды.

Кроме того, он занял первое место в мужской эстафете 4×200 метров вольным стилем.

- Это было мощно! - отметил губернатор. - Мои поздравления Григорию и его наставнику Андрею Анатольевичу Козыреву.