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Спорт

Калужский пловец завоевал две золотые медали на юниорском чемпионате Европы

В субботу, 11 июля спортсмен из Обнинска Григорий Вековищев одержал сразу две победы на соревнованиях в Мюнхене
Михаил Тырин
12.07, 09:41
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Первый блестящий результат он показал, преодолев 800-метровую дистанцию за 7 минут 52,31 секунды.

Кроме того, он занял первое место в мужской эстафете 4×200 метров вольным стилем.

- Это было мощно! - отметил губернатор. - Мои поздравления Григорию и его наставнику Андрею Анатольевичу Козыреву.

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