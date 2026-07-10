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Новость дня Спорт

Егоров против Дзукаева – в главном поединке в первом тяжелом весе на ВТБ Арене!

Дмитрий Ивьев
10.07, 11:46
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Чемпион мира и Европы, обладатель пояса WBA Continental Gold из Обнинска Калужской области Алексей Егоров вновь выходит на профессиональный ринг.

11 июля в Москве Егоров (13-3, 9 КО) в весовой категории до 91 кг проведёт 10-раундовый рейтинговый поединок против соотечественника Давида Дзукаева (11-0, 7 КО).

Для обоих этот бой может стать одним из ключевых в карьере. Победа позволит не только укрепить позиции в рейтинге, но и, как в случае с Егоровым, сделать серьёзный шаг к поединку за мировой титул.

В этот же вечер болельщиков ждет еще несколько громких противостояний:

Мурат Гассиев (33-2, 26 КО, Россия) —  Питер Кадиру (23-1, 12 КО, Германия) — бой за титул регулярного чемпиона мира WBA в тяжёлом весе

Артём Сусленков (14-0, 9 КО, Россия) — Джо Джойс (16-4, 15 КО, Великобритания) — бой за пояс WBA Continental в тяжёлом весе.

В ходе шоу раздадут автографы и пообщаются с болельщиками звезды мирового бокса – Дерек Чисора, Шеннон Бриггс и легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо.

А раскачает арену специальный музыкальный гость — рэпер Icegergert. Те самые треки из топов чартов теперь вживую, под свет софитов и рев трибун.

Прямую трансляцию боксерского вечера покажут в прямом эфире на российских стриминговых платформах. Подробности выступления обнинского спортсмена Алексея Егорова - в наших следующих новостях.

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