Калужанка выиграла первую медаль на первенстве Европы по плаванию

В Мюнхене проходит первенство Европы по плаванию среди юниоров и юниоров 16-18 лет. За медали борются 1000 участниц из 45 стран.

Сборная России заняла третье место в эстафете 4х100 м вольным стилем. В составе команды - Кира Манохина, Ксения Сорокина, Полина Холопова, Ксения Мишарина, а в предварительном этапе участвовала Полина Иванушкина из спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Обнинска.

Девушку тренируют Наталия Козлова и Анастасия Фесикова, сообщили в Минспорта Калужской области.