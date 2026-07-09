Калужанка выиграла первую медаль на первенстве Европы по плаванию
В Мюнхене проходит первенство Европы по плаванию среди юниоров и юниоров 16-18 лет. За медали борются 1000 участниц из 45 стран.
Сборная России заняла третье место в эстафете 4х100 м вольным стилем. В составе команды - Кира Манохина, Ксения Сорокина, Полина Холопова, Ксения Мишарина, а в предварительном этапе участвовала Полина Иванушкина из спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Обнинска.
Девушку тренируют Наталия Козлова и Анастасия Фесикова, сообщили в Минспорта Калужской области.
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