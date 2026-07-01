В Калуге впервые стартовал чемпионат России по спортивной гимнастике

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Церемонию открытия посетили первый заместитель губернатора региона Константин Горобцов, министр спорта Калужской области Олег Сердюков, олимпийский чемпион, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Никита Нагорный, а также восходящие звезды российского спорта.

В первый день турнира прошел финал командных соревнований и квалификация среди мужчин. За звание лучших поборолись 13 команд.

Чемпионат России по спортивной гимнастике, площадкой проведения которого в этом году впервые стала Калуга, завершится 5 июля. В общей сложности будет разыграно 14 комплектов наград. За них поборются около 140 гимнастов, прошедших отбор по итогам Кубка России.

Однако по разным причинам, в том числе из-за старых травм, в соревнованиях не примут участие Ангелина Мельникова, Давид Белявский и юниорка Милана Каюмова.

Долгожданной и кульминационной стала дуэль локомотивов российской гимнастики — Даниела Маринова и Арсения Духно.

Калужскую область представляют воспитанники СШОР имени Ларисы Семёновны Латыниной и Иван Куляк.

После чемпионата России определится состав участников на чемпионат Европы. Также параллельно будет проходить первенство Европы среди юниоров в Хорватии.