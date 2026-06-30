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Спорт

Калужанин стал чемпионом России по легкой атлетике

Дмитрий Ивьев
30.06, 15:09
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С 25 по 30 июня в Челябинске проходил чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «лёгкая атлетика». В соревнованиях принимали участие более 400 параатлетов из 55 регионов страны, рассказали в Минспорта.

Калужский спортсмен Даниил Негода из спортивной школы олимпийского резерва «Труд», выступавший в прыжках в высоту, одержал победу - ему покорилась высота 155 см.

- Он смог обойти своих давних соперников из Республики Дагестан и Оренбургской области. Это результат невероятной работы, силы духа и упорства, - прокомментировали в Минспорта.

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