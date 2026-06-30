Калужанин выиграл «серебро» на турнире по настольному теннису
В Кстово Нижегородской области завершилось «Первенство Восточно-Европейской лиги» по настольному теннису среди спортсменов до 12 лет, в котором принимали участие 120 мальчиков.
Соревнования проходили в течение четырех дней.
Калужанин Кирилл Самсоненко из спортивной школы «Труд» сыграл 20 матчей и одержал 19 побед. Это позволило ему занять второе место.
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