Калужанин выиграл «серебро» на турнире по настольному теннису

В Кстово Нижегородской области завершилось «Первенство Восточно-Европейской лиги» по настольному теннису среди спортсменов до 12 лет, в котором принимали участие 120 мальчиков.

Соревнования проходили в течение четырех дней.

Калужанин Кирилл Самсоненко из спортивной школы «Труд» сыграл 20 матчей и одержал 19 побед. Это позволило ему занять второе место.