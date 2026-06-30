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Спорт

Калужанин выиграл «серебро» на турнире по настольному теннису

Дмитрий Ивьев
30.06, 13:15
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В Кстово Нижегородской области завершилось «Первенство Восточно-Европейской лиги» по настольному теннису среди спортсменов до 12 лет, в котором принимали участие 120 мальчиков.

Соревнования проходили в течение четырех дней.

Калужанин Кирилл Самсоненко из спортивной школы «Труд» сыграл 20 матчей и одержал 19 побед. Это позволило ему занять второе место.

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