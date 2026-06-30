Калужский лучник победил на Кубке России
В Белорецке (Республики Башкортостан) завершился I этап Кубка страны по стрельбе из лука (ачери кросс 2,5-7,5 км), в котором приняли участие сильнейшие спортсмены России.
Представитель спортивной школы «Многоборец» (Калуга) Владислав Кирютин стал победителем соревнований по стрельбе из лука.
Тренирует спортсмена Татьяна Шоркина.
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