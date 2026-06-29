Калужские спортсменки завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по пляжному волейболу

В Обнинске завершились крупные всероссийские турниры по пляжному волейболу среди глухих и слабослышащих спортсменов. На протяжении четырех дней на песке сражались около 40 команд со всей страны — от Москвы и Санкт-Петербурга до Новосибирска.

Представители Калужской области завоевали две серебряные награды. На чемпионате России отлично выступили Арина Романова из спортцентра «Лидер» и Татьяна Косенкова из адаптивной школы «Эверест». Лишь в финале они уступили волейболисткам из Москвы.

Успех закрепили девушки на первенстве России. Представительницы «Лидера» Ирина Яковлева и Агния Добрина из «Эвереста» также пробились в финал. В решающем матче они встретились с сильными соперницами из Новосибирской области и по итогам упорной борьбы завоевали серебряные медали, сообщили в региональном Минспорта.