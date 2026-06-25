Калужские гребцы выиграли медали

Спортсмены привезли много наград со всероссийских соревнований «Коломенская регата». Турнир для спортсменов до 15 и 17 лет прошел в Коломне, а наш регион представляли ученики местной спортшколы олимпийского резерва.

Калужские ребята и девушки завоевали целый комплект наград. Чемпионами стали Николай Киргей и Даниил Пронин, которые оказались сильнейшими сразу в двух заплывах — в двойке без рулевого и в четверке с рулевым.

Серебряные медали достались сразу нескольким экипажам. Вторыми стали гребцы в парных двойках и четверках, а также команда в составе Петра Кривого, Арсения Малушина, Ярослава Мукосеева, Льва Полякова и Арсения Баранчикова. Отлично выступила в одиночке Елизавета Дерябина, а также девичий экипаж парных двоек.

Бронзовые награды завоевали девушки в парных двойках и четверках, а также Роман Мукосеев и Матвей Жуленков, показавшие третий результат в двойке без рулевого.