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Спорт

Калужские гребцы выиграли медали

Дмитрий Ивьев
25.06, 10:00
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Спортсмены привезли много наград со всероссийских соревнований «Коломенская регата». Турнир для спортсменов до 15 и 17 лет прошел в Коломне, а наш регион представляли ученики местной спортшколы олимпийского резерва.

Калужские ребята и девушки завоевали целый комплект наград. Чемпионами стали Николай Киргей и Даниил Пронин, которые оказались сильнейшими сразу в двух заплывах — в двойке без рулевого и в четверке с рулевым.

Серебряные медали достались сразу нескольким экипажам. Вторыми стали гребцы в парных двойках и четверках, а также команда в составе Петра Кривого, Арсения Малушина, Ярослава Мукосеева, Льва Полякова и Арсения Баранчикова. Отлично выступила в одиночке Елизавета Дерябина, а также девичий экипаж парных двоек.

Бронзовые награды завоевали девушки в парных двойках и четверках, а также Роман Мукосеев и Матвей Жуленков, показавшие третий результат в двойке без рулевого.

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