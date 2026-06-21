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Новость дня Спорт

В Калуге начался второй день спортивного троеборья

Владимир Андреев
21.06, 08:48
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На Яченском водохранилище стартовали основой этапы триатлона: плавание, велосипедная гонка и бег.

На соревнования заявились более тысячи участников. Среди них не только калужане, но и гости из других городов. Среди калужан на старт вышел Валентин Чернов, один из самых известных триатлонистов страны, в свои 80 продолжает участвовать в соревнованиях.

Вчера прошли дуатлон и детские старты. Сегодня основные виды соревнований.  

-  Отличные отзывы об организации соревнований, - прокомментировал спортивный праздник Владислав Шапша. - Опытные спортсмены говорят, что наша областная столица - одна из самых привлекательных площадок в стране для проведения соревнований по триатлону. Прежде всего это Яченское водохранилище и инфраструктура набережной, сквера Волкова.

О перекрытиях движения сегодня читайте подробно здесь.

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