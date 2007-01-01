Закрытые из-за «Космического триатлона» дороги будут открывать веерно

Как мы уже писали, 21 июня в Калуге пройдет велоэтап «Космического триатлона».

Из-за чего на дорогах введут так называемые веерные перекрытия.

Движение будут открывать сразу же, как только трассу проедет последний участник заезда.

Публикуем порядок, согласно которому будут закрывать дороги:

С 4:30 до 17:00 нельзя будет проехать по набережной Яченского водохранилища (на отрезке от улицы Калуга-Бор до Лаврентьевского переулка).

Начиная с 8:00 перекроют следующие направления:

въезд в микрорайон Анненки и на улицу Беговую (до 15:00), а также поворот направо с улицы Вишневского при выезде из Анненок (до 10:00);

улицу Калуга-Бор (до 15:00);

въезд на улицу Резванская (до 14:00);

трассу Южного обхода Калуги (до 14:00);

въезд в город со стороны поселка Детчино в районе отеля «Атис» (до 12:00);

Северный въезд в Калугу по улице Московской (до 12:00);

дороги в деревне Чижовка (до 14:00);

съезды с Окской развязки из города на улицу Калуга-Бор (до 15:00).

С 10:00 до 12:00 закроют движение для машин на улице Серафима Туликова.

Несмотря на перекрытия, въезды и выезды из города останутся свободными через Тарутинскую улицу, Грабцевское шоссе, улицы Тульская и 40 лет Октября, а также Тульское шоссе.

Сами веерные ограничения будут оперативно снимать по мере продвижения колонны — сразу за последним велосипедистом.