В воскресенье межмуниципальные автобусы в Калуге изменят расписание
С 08:00 до 15:00 в городе перекроют несколько улиц и окружную дорогу. Из-за этого изменится движение межмуниципальных автобусов.
В Минтрансе Калужской области предупредили об изменении графика:
- 123-ОЗ Калуга-Дворцы-Владимирский скит,
- 127-ОЗ Калуга- Куровское (ч/з Угру, Староскаковское),
- 131-ОЗ Калуга - Опытная станция (ч/з Резвань),
- 132-ОЗ Калуга- Воротынск,
- 133-ОЗ Калуга - Товарково (ч/з Шаню),
- 136-ОЗ Калуга – Кондрово,
- 138-ОЗ Калуга-Редькино-Кондрово,
- 139-ОЗ Калуга-Детчино,
- 140-ОЗ Калуга – Воронино,
- 141-ОЗ Калуга-Бабынино (ч/з Куровское),
- 142-ОЗ Калуга-Якшуново-с/х Чкаловский – Щуплово,
- 143-ОЗ Бабынино - Воротынск - Калуга (ч/з Кромино),
- 144-ОЗ Бабынино - Воротынск - Калуга (ч/з Муромцево),
- 145-ОЗ Калуга- Выползово,
- 504-КО Износки-Калуга,
- 506-КО Калуга-Заречье,
- 507-КО Ульяново-Калуга,
- 510-КО Чернышено-Калуга,
- 511-КО Медынь-Калуга,
- 513-КО Мещовск-Калуга,
- 515-КО Киров - Бетлица - Калуга (ч/з Спас-Деменск),
- 519-КО Киров-Калуга (ч/з Барятино и Мосальск),
- 550-КО Барятино-Калуга,
- 551-КО Новослободск-Калуга,
- 552-КО Хвастовичи-Калуга (ч/з Ульяново),
- 555-КО Юхнов-Калуга,
- 561-КО Людиново-Калуга,
- 612‑КО Калуга – Юхнов,
- 613-КО Сухиничи-Калуга.
Все рейсы по этим маршрутам будут отправляться только от автовокзала «Калуга».
Посадка пассажиров с площадки у школы №6 производиться не будет.
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