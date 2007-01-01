В воскресенье межмуниципальные автобусы в Калуге изменят расписание

В воскресенье 21 июня в Калуге пройдёт Космический триатлон.

С 08:00 до 15:00 в городе перекроют несколько улиц и окружную дорогу. Из-за этого изменится движение межмуниципальных автобусов.

В Минтрансе Калужской области предупредили об изменении графика:

- 123-ОЗ Калуга-Дворцы-Владимирский скит,

- 127-ОЗ Калуга- Куровское (ч/з Угру, Староскаковское),

- 131-ОЗ Калуга - Опытная станция (ч/з Резвань),

- 132-ОЗ Калуга- Воротынск,

- 133-ОЗ Калуга - Товарково (ч/з Шаню),

- 136-ОЗ Калуга – Кондрово,

- 138-ОЗ Калуга-Редькино-Кондрово,

- 139-ОЗ Калуга-Детчино,

- 140-ОЗ Калуга – Воронино,

- 141-ОЗ Калуга-Бабынино (ч/з Куровское),

- 142-ОЗ Калуга-Якшуново-с/х Чкаловский – Щуплово,

- 143-ОЗ Бабынино - Воротынск - Калуга (ч/з Кромино),

- 144-ОЗ Бабынино - Воротынск - Калуга (ч/з Муромцево),

- 145-ОЗ Калуга- Выползово,

- 504-КО Износки-Калуга,

- 506-КО Калуга-Заречье,

- 507-КО Ульяново-Калуга,

- 510-КО Чернышено-Калуга,

- 511-КО Медынь-Калуга,

- 513-КО Мещовск-Калуга,

- 515-КО Киров - Бетлица - Калуга (ч/з Спас-Деменск),

- 519-КО Киров-Калуга (ч/з Барятино и Мосальск),

- 550-КО Барятино-Калуга,

- 551-КО Новослободск-Калуга,

- 552-КО Хвастовичи-Калуга (ч/з Ульяново),

- 555-КО Юхнов-Калуга,

- 561-КО Людиново-Калуга,

- 612‑КО Калуга – Юхнов,

- 613-КО Сухиничи-Калуга.

Все рейсы по этим маршрутам будут отправляться только от автовокзала «Калуга».

Посадка пассажиров с площадки у школы №6 производиться не будет.