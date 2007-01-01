Калужский боксёр взял бронзу на чемпионате ЦФО

В Химках завершился чемпионат Центрального федерального округа по боксу на призы олимпийского чемпиона А. Лебзяка.

Фото: Минспорта Калужской области.

Участвовали мужчины и женщины. Итоги соревнований 19 июня собщили в региональном Минспорта.

Бронзовую медаль в копилку Калужской области принёс Владимир Шелопугин. Он представляет спортивную школу олимпийского резерва «Квант» из Обнинска. Спортсмен выступал в весовой категории до 71 килограмма.

Два пятых места заняли воспитанники спортивной школы «Лидер» из Кирова. Константин Сидоров боролся в весе до 63,5 килограмма. Егор Жуков соревновался в категории до 57 килограммов.

Калужские боксёры показали достойные результаты на всероссийском уровне.