Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужский боксёр взял бронзу на чемпионате ЦФО
Спорт

Калужский боксёр взял бронзу на чемпионате ЦФО

В Химках завершился чемпионат Центрального федерального округа по боксу на призы олимпийского чемпиона А. Лебзяка.
Ольга Володина
19.06, 16:00
0 233
Фото: Минспорта Калужской области.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Участвовали мужчины и женщины. Итоги соревнований 19 июня собщили в региональном Минспорта.

Бронзовую медаль в копилку Калужской области принёс Владимир Шелопугин. Он представляет спортивную школу олимпийского резерва «Квант» из Обнинска. Спортсмен выступал в весовой категории до 71 килограмма.

Два пятых места заняли воспитанники спортивной школы «Лидер» из Кирова. Константин Сидоров боролся в весе до 63,5 килограмма. Егор Жуков соревновался в категории до 57 килограммов.

Калужские боксёры показали достойные результаты на всероссийском уровне.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
спорт бокс
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im90ZTZhN2VMRzExZ0lsK2ppTlBQNXc9PSIsInZhbHVlIjoid2ZTaDJXdEtVZXhFZDVwNDNkSVEzVEkwS28rOGlPdVNqVUhYOXRKa0orWUozY0tRbHBOMlp4dnZRMEwrTXdON3VOakJRdzZ6YktIbStzVUlPZFBRVkM2dnlEY1BaM3gwNTBjZ1RQUVBMUTlLdEI5U3VWWmpIaDV6Tlo5Sk04Q3F6dUF1U1d4eFZlSzR5azBEa2lDR0tDaHZYN3N4Rm11NTdJYktodW9yWmtSNzg4TWkyaVNBQXBBRGk1aVFTOVpFMTc1dUZCcHJhN1pPQ2VQcjlBNG9ZTFhRM3o1N01HSlpNTU5wNi9lenFWMDJZbmh1Nk5WRGhxeVlmaDlNRW1JVWkzRWhieGU4NnIxWHJpSG9qWnFucWl0Vjg5d0x2NGR5Z3RNQUJvV2VGMGNaM2dxZnNHNC85aU9MU2RJd0M2cXVCeWh2c1NOa3BnUVR5RUNoN3poVHZPaDNOZnUxT0tMY1JvekVSa3c0d1BtVEZpU0kvUWtSdDNqNFFJUFFENGVYSUhsUldUMk1wSzFjUk1vd2pkRVRVZGZuT3RJSDAyNnNQQW9ZRjFnSTlQZDhQaG5wZUhzd2NoUzBOdWxzT0x5UyIsIm1hYyI6IjYwMDFhMTlkMThkZGM4M2U5YzcyMmY3M2NmYzc2YzA3Y2RmNWNhODRlMWViZjc5NGIyM2NiZWU3ZWJiNmMzMDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFFU0dUUzA1Z0NmeHZzVmJGaXZibEE9PSIsInZhbHVlIjoiSklqejNjZEpURmxUSllwR0dVaUMydFJ0MkdHNjBGN1Mya0JaNktncHhCcVJHc0dmUVQ0VzFNMFFndHpJTW1aYnNRbFRMeCtSdFBaYmJRZmJab1VuekJhVElVQXA4REJVQmZDSUZVcWRyRk9Kd2VrYlBBZDBGa2cxMUE4bkIzemh4QWNyeis4eHJacXNDK1FIbTNjNGY3TWZ4c3JaNm9PYnNoL2dRUEkwSWdBMVF6enZ5dWxCMW0rVWZ4ZWVEdlY0ei9KL1BLYXY0cU9VQjRFa2lJVzd3L1pzakIrOHhHTklWRTZaVEdaZm1zem9EaGZxU0tvbmIzQkdjMkFJNjVhMWxLajBWcnVGRVc1SFhpSE9uNGQ4Z0tSR0NxSVJJelZJdUxUdm9qMUZRSzJpcHBzRnRwL2FHNDNxN3hrK25acTNCZExLVXhsaDZOMVZRTnlhQnBGa1ppM2Y3OXZic2FvTVh6bHFleGkwYUpudkZSV3VWKzN0OTd0aWozeW9LaVlvM0pKRlJNZzJqd05BbEFoYm4wamJ1bjZXN0dPRkk0U0grMG81OGQ4SElTSTJBaEM2dTd2NzZFemxkbDdTY0NuZEFLYTBPRUlTVTRmRVVvejRSZ1ZLcWlzM2R1NENiS3ZDTGdTWEZwMDdGSjV1eTQrWWJqVCtLNXFDZkkxV3BqK0pPWXBHTHl1QnZqbnFEamcvQ0pacVhZVzFldHRNTk1ZYlNoUnlrcGpuOXZ0bGx6SzV1OTBSb3BkeWFxaHBjKzh5MWM1WG9vVCtFOWZpblY2OFVOQnBEdTFTbnJQTWkva2w2UHpTdWFqd2dJRmZ2VVBVaTNKakltRzQwektIQ2MzWSIsIm1hYyI6ImU2YjY5OWUwMWI3Y2YzNDFjNjdlZDQyZTJkNjQwZDczODBhZGY3YTQ1OWE1NzMzNjNiN2Y3MzE1MmQ0NWZiYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+