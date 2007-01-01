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Спорт

Сборная калужской школы №6 стала чемпионом России по футболу

Сборная школы №6 имени А.С. Пушкина вернулась из Анапы с золотыми медалями.
Ольга Володина
16.06, 14:16
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Фото: Администрация городского округа города Калуги.
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Ребята победили на открытом Всероссийском детско-юношеском турнире «Кубок России» по футболу. Об этом 16 июня сообщили в администрации Калуги.

В упорной борьбе с сильнейшими командами страны калужские школьники проявили характер, сплочённость и волю к победе. Они не уступили ни в одном матче.

- Этот триумф — результат сотен часов тренировок и безграничной любви к спорту. Поздравляем ребят и говорим спасибо тренерам за их труд и родителям за поддержку и веру в ребят! - написали в городской администрации.

Золото «Кубка России» — главная награда для юных футболистов.

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