Сборная калужской школы №6 стала чемпионом России по футболу
Сборная школы №6 имени А.С. Пушкина вернулась из Анапы с золотыми медалями.
Ребята победили на открытом Всероссийском детско-юношеском турнире «Кубок России» по футболу. Об этом 16 июня сообщили в администрации Калуги.
В упорной борьбе с сильнейшими командами страны калужские школьники проявили характер, сплочённость и волю к победе. Они не уступили ни в одном матче.
- Этот триумф — результат сотен часов тренировок и безграничной любви к спорту. Поздравляем ребят и говорим спасибо тренерам за их труд и родителям за поддержку и веру в ребят! - написали в городской администрации.
Золото «Кубка России» — главная награда для юных футболистов.
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