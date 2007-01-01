В Тарусе заложена Аллея в честь спортсменов-победителей
Накануне Дня России, 11 июня неподалёку от стадиона «Победа» местные чемпионы и призёры в разных спортивных дисциплинах высадили первые саженцы и кустарники
Позже к каждому растению прикрепят табличку с именем спортсмена.
Помогали в этом деле наставники, а также юные футболисты, волейболисты и самбисты из спортшколы «Лидер».
Не все прославленные атлеты, прославившие родной край своими победами, смогли присутствовать в этот день. Тем не менее, возможность присоединиться к акции будет у каждого из них.
В перспективе здесь же планируют высаживать именные деревья и новые поколения чемпионов.
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