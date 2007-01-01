Школьники Калужской области сдадут нормы ГТО

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» пройдёт 10 и 11 июня в спортивной школе олимпийского резерва «Юность» на улице Болдина. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в областном минспорта.

Ребятам предстоит проверить себя в беге, плавании, прыжках в длину, отжиманиях, подтягиваниях и других упражнениях.

Торжественный старт соревнованиям дадут 10 июня в 11:00 в селе Воскресенское (Центральная аллея, 1). Там соберутся школьные команды со всего региона.

Лучшим участникам вручат медали и грамоты. Церемония награждения начнётся 11 июня в 15:00.