Впервые Калуга примет Чемпионат России по спортивной гимнастике

В Калуге впервые пройдёт чемпионат России по спортивной гимнастике.

Фото: Минспорта Калужской области.

Престижные соревнования национального уровня состоятся в областном центре с 28 июня по 6 июля. Об этом 6 июня сообщили в региональном Минспорта.

Турнир станет главным этапом отбора на чемпионат Европы, который пройдёт в августе в Хорватии. Калугу выбрали не случайно: в 2022 году здесь на достойном уровне прошёл Кубок России, а в 2024-м — международные соревнования «Золотая чайка».

Спортсменов и зрителей примет Дворец спорта «Центральный» — ледовая арена, которую временно переоборудуют для гимнастических снарядов. Ожидается, что приедут около 250 сильнейших гимнастов из 21 региона страны. Калужскую область представят воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени Ларисы Латыниной.

Первый соревновательный день начнётся 30 июня. Финалы пройдут 5 июля.