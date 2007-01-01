Калужский пловец выиграл медали на соревнованиях в Казани

В бассейне «Буревестник» в столице Татарстана прошёл юбилейный Всероссийский турнир по плаванию «Победим вместе» среди спортсменов с синдромом Дауна.

За медали боролось более 230 спортсменов из 43 регионов России, а также из Казахстана, Кыргызстана, Италии и Беларуси.

Калужскую область на этом турнире представил Максим Артюхов из спортивной школы «Труд». Он занял второе место на дистанции 25 м брассом, а также поучаствовал в двух эстафетах: первое место 4х25м вольным стилем, второе место 4х25 м комплексное плавание. Тренирует Максима Маргарита Облецова.