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Спорт

Калужский пловец выиграл медали на соревнованиях в Казани

Дмитрий Ивьев
03.06, 15:01
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В бассейне «Буревестник» в столице Татарстана прошёл юбилейный Всероссийский турнир по плаванию «Победим вместе» среди спортсменов с синдромом Дауна. 

За медали боролось более 230 спортсменов из 43 регионов России, а также из Казахстана, Кыргызстана, Италии и Беларуси.

Калужскую область на этом турнире представил Максим Артюхов из спортивной школы «Труд». Он занял второе место на дистанции 25 м брассом, а также поучаствовал в двух эстафетах: первое место 4х25м вольным стилем, второе место 4х25 м комплексное плавание. Тренирует Максима Маргарита Облецова.

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