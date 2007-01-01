Калужанин выиграл медали на турнире по бадминтону в Санкт-Петербурге

Дмитрий Ивьев
29.05, 11:54
С 25 по 28 мая прошли Всероссийские соревнования по бадминтону «Медный всадник».

В турнире приняли участие 338 спортсменов из 28 регионов России и Беларуси.

Калужскую область представляли Михаил и Павел Федоровы.

По итогам турнира в возрастной категории до 13 лет Павел занял первое место в смешанной парной категории с Аленой Ким из Самарской области, а также второе место в парной категории с Кириллом Лушиным из Москвы, сообщили в пятницу в спортивной школе «Труд».

