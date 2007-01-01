Главная Новости Спорт Калужанин выиграл «серебро» на Кубке России по велоспорту людей с ПОДа
Калужанин выиграл «серебро» на Кубке России по велоспорту людей с ПОДа

Дмитрий Ивьев
27.05, 14:10
Калужский спортсмен из спортивной адаптивной школы «Эверест» привез медаль Кубка страны по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (велоспорт-шоссе), который проходил в Ижевске.

Турнир собрал 48 участников из 16 регионов страны.

Артем Воробьев на дистанции 12,8 километра показал второй результат, преодолев дистанцию за 0:20:38,2, сообщили 27 мая в Минспорта.

