Калужанин выиграл «серебро» на Кубке России по велоспорту людей с ПОДа

Калужский спортсмен из спортивной адаптивной школы «Эверест» привез медаль Кубка страны по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (велоспорт-шоссе), который проходил в Ижевске.

Турнир собрал 48 участников из 16 регионов страны.

Артем Воробьев на дистанции 12,8 километра показал второй результат, преодолев дистанцию за 0:20:38,2, сообщили 27 мая в Минспорта.