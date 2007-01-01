Калужские самбисты выиграли две медали на чемпионате ЦФО

В Мытищах прошел чемпионат Центрального федерального округа по пляжному самбо, где 170 спортсменов из 15 субъект состязались за медали.

В тройку лучших в весовой категории 88+ кг вошел Никита Миронов из спортивной школы олимпийского резерва «Квант» (Обнинск).

Еще одна «бронза» у Александры Грудиной. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» (Калуга) выступала в весовой группе 59 кг, рассказали в Минспорта.