Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Обнинский волейболист выиграл «бронзу» на этапе чемпионата России
Спорт

Обнинский волейболист выиграл «бронзу» на этапе чемпионата России

Дмитрий Ивьев
26.05, 16:07
0 270
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Краснодаре прошёл первый этап российского первенства по пляжному волейболу. В турнире участвовали 18 женских и 25 мужских команд со всей страны.

Бронзовую медаль завоевал Дмитрий Веретюк, представляющий волейбольный клуб «Обнинск». Он выступал в паре с Александром Крамаренко из Нового Уренгоя.

В матче за третье место их дуэт оказался сильнее соперников из Ленинградской области, выиграв оба сета — 21:19 и 21:17.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5VUXpMdHZGTU9nNCt5d2l3U0duTGc9PSIsInZhbHVlIjoiSHl5MlozQVpsMWdnTlN0TGxJWU5BTE44VUU1akQzT1c5QWt3S1FTa2dWZ3NsbGNLcmhkY1kwNlYwUSttSlJsbFdyejl1T3hCNkhpcWRWS2REd3dWNHVNMXhTSlFxOFFtMUJWY1N2cDdaOXNWRjJLSzlVaW56dEtIZWJqa1FvckVsVTZpdGE5ZTJteVFza2tuSy9MTUx0cTJlZlBaY0tnVXdHYnpPL0luaC93M0dRVmxNZFREaXdtVitlRktOMWlHeGhiT01KQXQ5U1VEREdlWG1iQjFlSWpwcXM2OHcweXlnLytGMkJieVhHejI5NWRHV0x4TXlMR3lSTkJnQmJzMndqUDE3d1pHR0p3YTdIU1FLMStFeTU4cXErNmRMeDBiM0NraTQ3ZGhYRWtsazhtRmc1SU90TE54U1dsZlh0U0VmSklKTmdFYWs4aUg2N1cvSjFQbzFQdGxMYkplYitPcXhHQ0ZTb0FHa2lvbjlNNVdzcEQrclc1b3JmcEM0dzhXaEd5T2didkk5OHZaZHROYmMrK2I3UU9yUjI3U0UwY0w3Q21jVDA4dlNINjAzZzI1dzYrNktjdzRvMk13UklaWCIsIm1hYyI6IjhkMGFlYWUxNDBkZDY5MTQ2YTVmN2QyODQxYjg0MjU2M2E3NWFmNDg5Nzc5MGFlZjFkMzM0ZThmZjFjZGZhM2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFmNG0zZzEvMmRNNWpYcFRxV0ZDVlE9PSIsInZhbHVlIjoiYW5wMU0vK2c4TGRMODJCczFkTkIxbGVHRVpaTE9tWmJPMjFNc0ZObHhxWko4ajFGTlp2ZFhrcms1Ry9vcXllL3o3WWRLNmdRbVZydU9kd2xCSlFVQmYxQXBDREQ2djAwRUl5RkROOFF1V1lrSzFVcUVTWFdDcUM3L2N1QXFWMzg0ZTV0NHFDaERmRmQ3TUppWWovYXZOdEdwRW94QXhTUXpZT2hMN293SjBRdmN4K2l1VFJJMmFWYWRnSDlmV25GdERCNnNNck84Z1dQdWptWkJYZXJvcEtxWkwxRkN3d1J2dVpENnlmWWk1TG9raktmeFJTY2ZQSVZSdW42RHEvSitMWGVqQWZwR0s1UTRobkF6cEN5Y1J2aHJQMFZVKzZjTjNyM2hWN2I2K2tmUUlCMDlWZDNDZjg5eTdpczNBNUNZTFlYb1hTWDNqTWh4TU0yeURhL3k2Q1I3SjA0SFFLVi91MmR4MWVmcE5OQmxmcGZnam13anRwWGl6UnRqSUVBS3RQelJZUGhrSDJndnBnaVZJdWhKRm5VSWx0bnEyazRMWTVtZDdCY0tNUTBxVHN1YnRtRTk5R2lZZDZCQUZGK0cxMDZHcmloSVcxUzI2bWsyMmJ5NWlZWi9vWDNOdm1rck44UFJnbFJQcUJud0d4U0JMWnRyVWFXbytjRU9CdUJ4V2ZkaEpnQlFDaEFBUEtLUmhQRzZBOHZ5WG85bUV1OW9LVUJuZEFaMlRLQzF3bFo3T2o4QXFxVDIvbGh5WUlpeHl1QXJwT2Q4Q1IwTEJyMkNlQmZWZHpTRFQzSXNueUxLWDlBREd2cWEvZGJVaEpldTBUZ0pvcFZoRlRET0plViIsIm1hYyI6IjQ3MTU5ZjkwNmNjZTczMTkwZDQxMmM3ZDMyNDIyYzgyMjgwMGQxYWZhZmI3MmIzMWQxMjlhZDIyODAwOGYxZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+