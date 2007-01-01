Обнинский волейболист выиграл «бронзу» на этапе чемпионата России
В Краснодаре прошёл первый этап российского первенства по пляжному волейболу. В турнире участвовали 18 женских и 25 мужских команд со всей страны.
Бронзовую медаль завоевал Дмитрий Веретюк, представляющий волейбольный клуб «Обнинск». Он выступал в паре с Александром Крамаренко из Нового Уренгоя.
В матче за третье место их дуэт оказался сильнее соперников из Ленинградской области, выиграв оба сета — 21:19 и 21:17.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь