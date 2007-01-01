Калужские дзюдоисты выиграли медали на трех турнирах

Воспитанники калужских спортивных школ отлично выступили на соревнованиях по дзюдо в Санкт-Петербурге, Саратове и Москве — и вернулись домой с целой коллекцией медалей.

В Санкт-Петербурге прошли международные соревнования среди спортсменов до 21 года, в которых участвовали 250 дзюдоистов из семи стран. Калужане показали высокий уровень: золото завоевали Владимир Досяк (весовая категория до 100 кг) и Алина Иванова (до 52 кг) из школы «Юность», а Мария Бирюкова (до 57 кг) поднялась на третью ступень пьедестала.

В Саратове завершилось первенство России среди юношей и девушек до 15 лет — один из самых масштабных турниров с участием 295 спортсменов из 57 регионов. В составе мужской сборной Центрального федерального округа второе место занял Шокир Бобиев из спортшколы по борьбе. В женской сборной бронзовые награды завоевали София Шавель из «Юности» и Ангелина Демехина из спортшколы по борьбе.

В Москве прошли всероссийские соревнования «Весенние надежды», где также отличились калужские спортсменки. Победительницей стала Полина Никишина из «Юности» в категории свыше 70 кг. Её сокомандница Ульяна Заиграева (до 40 кг) и Мария Кылосова из спортшколы «Луч» стали бронзовыми призёрами, сообщили 26 мая в Минспорта.