Калужские гребцы выиграли две «бронзы» на всероссийском турнире
Калужские гребцы выиграли две «бронзы» на всероссийском турнире

Дмитрий Ивьев
26.05, 11:06
В Москве завершились всероссийские соревнования по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет, где 165 участников из 16 регионов боролись за путевки на Спартакиаду учащихся России.

Воспитанники калужской спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова завоевали две бронзовых медали, сообщили в Минспорта.

В тройку лучших вошла парная двойка Миланы Романкиной и Анны Приятелевой.

Также третье место покорилось мужской парной четверке в составе Виктора Убогова, Егора Коновалова, Даниила Солдатова и Дениса Иванова.

