В Калуге прошел Кубок Защитников Отечества для участников СВО

Во Дворце спорта «Центральный» 23 мая открылся Кубок Защитников Отечества.

Фото/видео: Министерство спорта Калужской области.

Мероприятие прошло во второй раз. Впервые оно стало открытым: кроме Калужской области, приехали участники СВО из 8 регионов. Всего — 270 бойцов.

В программе 9 спортивных дисциплин. Самая многочисленная — пулевая стрельба, более 78 участников. Также соревнования по волейболу сидя, пауэрлифтингу, плаванию, стрельбе из лука, метанию ножа, шахматам, настольному теннису и шоудауну. Особенно ценна семейная эстафета, где вместе с мужчинами участвуют их жёны и дети.

В Минспорта Калужской области отметили:

- Уважаемые участники СВО, вы показываете пример мужества, стойкости и решительности. Вы смело идете вперед и ведёте других!

В 2024 году Калуга уже принимала Кубок Защитников Отечества среди команд ЦФО и СЗФО.