Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Александр Овечкин поздравил ХК «Калуга» с выходом в Высшую лигу
Спорт

Александр Овечкин поздравил ХК «Калуга» с выходом в Высшую лигу

Хоккейный клуб «Калуга» переходит в Высшую лигу.
Ольга Володина
24.05, 13:09
0 66
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Команда покидает Национальную молодёжную хоккейную лигу и начинает играть во Всероссийской. Легендарный хоккеист Александр Овечкин поздравил калужан с этим событием.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что повод действительно исторический. По его словам, это новый этап в жизни калужского хоккея. Теперь команда будет играть на профессиональном уровне.

Сами хоккеисты заявили:

-  Мы готовы доказать, что достойны быть среди лучших!

- Присоединяюсь к наилучшим пожеланиям Александра Овечкина команде. Причисляю себя к многотысячной армии болельщиков «ракет». Ждем новый сезон, яркие матчи на льду, - добавил Владислав Шапша.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
хк калуга спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImU0TjBuRGtod0U2M05Lb0tPVzgwSEE9PSIsInZhbHVlIjoiSS8yWk5CNm1kdHJpVmhFUWp1Q29JNnpqaFVWWkxZWnRMSUZOVzhYYk1ONTlnWENZempBcndOdmpkV1VSb2kyTVJhbGsyUDZrTTdTZzJ2alIzcHB2S2xCT3FJdHF1QVFSNG5GNmlhaUxFdTcwcDdQWUlwRFppV2J1VHlqRWVsMDBFaTJYcGlXNkIrakpUS0E0ODVodEhvb2RVSTN6UWlwTmt1ZkJsV05peFVrYmkwcE10RlhXalp3cDBGY1oxelVYajRQWkQrd0tpbGs2ZzJWbHh2Wjh1cnA3bGx5ZXI4bDFMRHZkVUZ2TWJXWlk5cGFBbjRCQXpQcFhVNkFmNCtoSk95cncwTWp6YmZQYmZ3d0tJOW10L3FqWkVFemQ4eGx2cWlCcGpHaW0xNlpRNzh0RSs5MUJacXVKRzdNREEvdXFlUGs3cUVoVmRkV2c1cDFnbWhRMnJhYTUzTm9hTXVrbE9yRzJDQS9mTTVQbGFPNXNDd21qc2hnV2ZQRVo5eUdRVm5EZ1VtZUpOd3lobDVmb1VoZktGWGpzRXd1cE1yZGx2dXhsbFdNekNvNWh2bEZaK2pRRW9UVXdlS2w0cGN6ZyIsIm1hYyI6ImNlZTBkOWRlYjBhMDczNzQ4NDdiOTJmMGExZmMyYjNiM2VlNmE0MmVhNTkzYzJmNjhjM2I0NjUwNzk5NzU0N2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNPY0U5NjhUUE9HRy96cnVselFmNFE9PSIsInZhbHVlIjoiYy9GTVZTejBnTjBVK21OaWMraklab2xtTVorRW1xZU9VaFJsdGF4aFF4SWR5Zmhhc2p5UUx1VlZtQWVvWmo0RVc2V3FGMzlMZGRzZXdYbThvZTBXWk0rbTJ5QzJkS0dFbkc0bDZ6Ujg5K2ZhRnE4dW1GSU5PSGlxaU5BNmdwNWVtOVNNTElRUi84UFpVMWhFZ0V2UmdLMVJ6MFhFcmx1Q2dNYUI4cXRmeVV4NkttRTU1UCtIZkQ1RWFDSUtOYTlrQW1kSlpYSFpyNWxydGVvUkh2WkNFVVU0ckVmZzJnQ3pib2IzOVhrNWJOaDZSKzBlK0hQRDNod0JFdHNyM3NWenFkOTkzMVlwMFk4UGlaU1dxNjJFVGZzRXp4MC96d1pVU2JNRXgvK2xvdVoyUld4OWZSbTdUdEsxYnduSWR5V29kOXNJaTBoUXZmaUF4NXB3ZkIxM1EvWjliK2NyaHlhY1NuSTZyRmJPVXR2aEVhN2hsekRzQzdNWHF3dlVkY3k5eko0WVRYN25jc0tGTFRhTzlzMjVwQnJ6UndyL3hrS1ZNOXg5Y2grYjZiU2xkWmNwU1hvQ2o2MlVReVBTTURMamJKR0ZFcFRHeHR0UHViUFpmS1gxK0xEdTFKN2JiV1RJd05GeE9MSFM2UEJ2N09qeWx6V3BVREIwbk1FWTExam1rSXBWSXRHSkd5WHpzeWhESno4Tm5jUXNiQ3dFK2syWjFCeTIvbzA4ek1mdDVFbitKSlVTZkpKVWdScnR4YnNEMWlMWDE1alFwazdRZmtLRjZwTWoxZzFoWkJzVjRIckRoVEhOQm13ZUFRbDl2QVFIbG9uRU5JVTBuTXBQVW4vMSIsIm1hYyI6ImMwYTRiZTYwNTA3NDhlZDk3M2JhZDJjYmFjNDgyODI5NzYxMDQ3OWQ0MzI1YjRjYjQ5MWM2ZThiZWU1MDkxZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+