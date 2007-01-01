Александр Овечкин поздравил ХК «Калуга» с выходом в Высшую лигу
Хоккейный клуб «Калуга» переходит в Высшую лигу.
Команда покидает Национальную молодёжную хоккейную лигу и начинает играть во Всероссийской. Легендарный хоккеист Александр Овечкин поздравил калужан с этим событием.
Губернатор Владислав Шапша отметил, что повод действительно исторический. По его словам, это новый этап в жизни калужского хоккея. Теперь команда будет играть на профессиональном уровне.
Сами хоккеисты заявили:
- Мы готовы доказать, что достойны быть среди лучших!
- Присоединяюсь к наилучшим пожеланиям Александра Овечкина команде. Причисляю себя к многотысячной армии болельщиков «ракет». Ждем новый сезон, яркие матчи на льду, - добавил Владислав Шапша.
