Александр Овечкин поздравил ХК «Калуга» с выходом в Высшую лигу

Хоккейный клуб «Калуга» переходит в Высшую лигу.

Команда покидает Национальную молодёжную хоккейную лигу и начинает играть во Всероссийской. Легендарный хоккеист Александр Овечкин поздравил калужан с этим событием.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что повод действительно исторический. По его словам, это новый этап в жизни калужского хоккея. Теперь команда будет играть на профессиональном уровне.

Сами хоккеисты заявили:

- Мы готовы доказать, что достойны быть среди лучших!

- Присоединяюсь к наилучшим пожеланиям Александра Овечкина команде. Причисляю себя к многотысячной армии болельщиков «ракет». Ждем новый сезон, яркие матчи на льду, - добавил Владислав Шапша.