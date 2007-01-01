На улице Билибина разваливается футбольная площадка
Спорт

На улице Билибина разваливается футбольная площадка

Евгения Родионова
20.05, 12:08
Об этом в среду, 20 мая, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети.

По её словам, футбольной площадке возле дома №15 на улице Билибина требуется небольшой ремонт.

— Ребята целыми днями играют в футбол довольные и счастливые, - пишет горожанка. - Просим привести площадку в нормальный вид. Также нужна сетка рабица, чтобы мяч не улетал на дорогу. С этим вопросом обращались к депутату, он пообещал, но так и ничего и не сделал. Ребятам очень нужна эта площадка.

— Эта площадка не находится в казне города, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Прорабатываем вопрос ее дальнейшего демонтажа, к сожалению, это требует времени и дополнительных финансовых затрат, поэтому по срокам сказать пока не сможем.

