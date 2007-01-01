Калужане выиграли медали на чемпионате ЦФО по бадминтону
С 15-17 мая в городе Орехово-Зуево прошел чемпионат Центрального Федерального округа России по бадминтону. За медали боролись 95 человек из девяти регионов.
Наш регион представляли Евгений Полевой, Сергей Минаев, Владислав Ахмеджанов, Варвара Костарева, Анастасия Кондратюк, Таисия Филина и Дарья Дементьева.
Команда Калужской области заняла второе место. Полевой и Маркин также завоевали «серебро» в парном разряде, сообщили в СШОР «Труд».
