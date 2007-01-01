В деревне Канищево детская спортплощадка нуждается в ремонте
Об этом в воскресенье, 17 мая, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети.
По её словам, площадка вся поломанная и обшарпанная.
— Площадка уже нуждается не то что в починке, а в полноценной замене, - пишет горожанка. - Туда приходят дети, а позаниматься не на чем. У нас в Канищево всего три площадки, где дети могут поиграть. Также вопрос по скверику, который за остановкой, кто за ним должен следить? Там большое количество стёкол и песка.
— В течение недели специалисты будут на спортивной площадке и по возможности проведут ремонт, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Также проведут уборку в сквере.
