Обнинский волейболист сражается за медали Кубка России

Дмитрий Веретюк представляет волейбольный клуб «Обнинск» на втором этапе Кубка России по пляжному волейболу.

Наш спортсмен выступает в паре с 18-летним Дмитрием Ермаковым («Динамо» Анапа).

В пятницу они победили в двух матчах на групповом этапе и сразу пробились в четвертьфинал, который пройдет в субботу в 15:50.